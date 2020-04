Il piano di Trump per “riaprire l’America”. Tre fasi: si parte con i luoghi di culto e i ristoranti (Di venerdì 17 aprile 2020) Un piano in tre fasi per far ripartire la macchina dell’economia statunitense, fermata dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa. È il momento di «riaprire di nuovo l’America», ha detto Trump. E ha reso noto un documento di 18 pagine in cui sono contenute le linee guida che gli Stati dovranno seguire per riportare le persone al lavoro, riaprire le scuole e le attività commerciali. Trump: 29 Stati sono già pronti ad abbandonare il lockdown Trump ha spiegato che la decisione di riaprire spetterà ai singoli governatori sulla base dei dati a disposizione. Secondo il presidente degli Usa, 29 Stati sono già pronti per lasciarsi alle spalle il lockdown. «Possiamo passare al prossimo fronte della ... Leggi su secoloditalia Trump lancia un piano per "riaprire l'America in 3 fasi". Ma sui tempi lascerà decidere ai governatori

