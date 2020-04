Il piano di Trump per far ripartire gli Stati Uniti (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente Donald Trump ha annunciato un piano che dovrebbe rimettere gli Stati Uniti in carreggiata: Opening Up America Again mira a favorire la riapertura dei diversi Stati fissando, come data indicativa per quelli meno colpito dal morbo, il primo maggio. La decisione finale è nelle mani dei governatori ma l’esecutivo federale suggerisce comunque una serie di linee guida per raggiungere l’obiettivo. Opening Up America Again si compone di tre fasi, legate alla situazione epidemiologica locale: nella prima si raccomanda il distanziamento sociale, le scuole ed i bar sono chiusi, si scoraggiano gli spostamenti non essenziali mentre i più fragili debbono isolarsi. La seconda fase prevede la riapertura di scuole, bar e ristoranti ma a capienza ridotta, la possibilità di effettuare spostamenti non essenziali e l’incoraggiamento del telelavoro. ... Leggi su it.insideover Stati Uniti - Donald Trump lancia un piano in tre fasi per la riapertura

Coronavirus - nuovo record di vittime negli Stati Uniti : più di 4.500 in 24 ore. Ma Trump : “Picco superato” e propone un piano di riapertura. Wuhan corregge il bilancio totale : 1.290 morti e 325 nuovi casi in più

