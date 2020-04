Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: MARCELLO non ha dimenticato ROBERTA e… (Di venerdì 17 aprile 2020) Anima tormentata quella della Venere de Il Paradiso delle Signore: stiamo parlando di ROBERTA Pellegrino (Federica De Benedittis), futuro ingegnere, amica fidata e l’anima più razionale fra tutte le commesse del grande magazzino milanese.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 17 aprile 2020La ragazza infatti, dopo aver confessato di aver tradito Federico Cattaneo (Alessandro Fella) con un bacio galeotto dato a MARCELLO Barbieri (Pietro Masotti), non riesce a trovare pace e, oltre a questo, il silenzio assordante di Federico come risposta è una pugnalata al cuore che ROBERTA non riesce più a sopportare. Il Paradiso delle Signore, spoiler: FEDERICO torna a MILANO ma… In tutto questo caos si è inserito anche l’intervento subìto dal giovane Cattaneo per permettergli nuovamente di camminare: la lontananza e ... Leggi su tvsoap Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 aprile : La proposta di Riccardo spaventa Angela...

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 17 aprile 2020 : Vittorio scopre il segreto di Marta

Il Paradiso delle signore spoiler 17 aprile : Vittorio scopre il segreto di Marta (Di venerdì 17 aprile 2020) Anima tormentata quella della Venere de Il: stiamo parlando diPellegrino (Federica De Benedittis), futuro ingegnere, amica fidata e l’anima più razionale fra tutte le commesse del grande magazzino milanese.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di venerdì 17 aprile 2020La ragazza infatti, dopo aver confessato di aver tradito Federico Cattaneo (Alessandro Fella) con un bacio galeotto dato aBarbieri (Pietro Masotti), non riesce a trovare pace e, oltre a questo, il silenzio assordante di Federico come risposta è una pugnalata al cuore chenon riesce più a sopportare. Il, spoiler: FEDERICO torna a MILANO ma… In tutto questo caos si è inserito anche l’intervento subìto dal giovane Cattaneo per permettergli nuovamente di camminare: la lontananza e ...

FIMI_IT : Nessuna paura: #andratuttobene, grazie anche alle voci di @elisatoffoli e #TommasoParadiso e all'unione delle azien… - lucy_esposito : RT @MauriziaLuciana: Non c'è rimedio al disordine d'aprile, scossa di paradiso dei cieli che spurgano e rovesciano l'inverno nei fossi,dei… - CasaLettori : RT @MauriziaLuciana: Non c'è rimedio al disordine d'aprile, scossa di paradiso dei cieli che spurgano e rovesciano l'inverno nei fossi,dei… - MisterCariola : In Calabria l' ottanta per cento delle spiagge è sempre stato vuoto. Un paradiso per chi ha sempre voluto isolarsi.… -