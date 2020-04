Il Papa avverte: "Una familiarità senza popolo e sacramenti è pericolosa. Questa non è la Chiesa" (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. Un contributo al dibattito sulla riapertura delle chiese alle messe con i fedeli probabilmente arriverà dall’omelia che il Papa ha pronunciato questa mattina a Santa Marta. La “familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è intima, è personale ma in comunità. Una famili Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. Un contributo al dibattito sulla riapertura delle chiese alle messe con i fedeli probabilmente arriverà dall’omelia che ilha pronunciato questa mattina a Santa Marta. La “; con il Signore, dei cristiani,; sempre comunitaria. Sì,; intima,; personale ma in comunità. Una famili

Monsignor Mogavero: “Lo Stato aiuti in fretta famiglie e imprese o la mafia ne approfitta"

acquisendo attività e imprese e incrementando la propria incidenza nel tessuto produttivo del Paese», avverte monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. Nella benedizione pasquale il ...

acquisendo attività e imprese e incrementando la propria incidenza nel tessuto produttivo del Paese», avverte monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. Nella benedizione pasquale il ...