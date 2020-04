Il nuovo Btp Italia studiato dal Tesoro contro la crisi (Di venerdì 17 aprile 2020) Nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Roberto Gualtieri aveva studiato come porre in essere nuove forme di emissione volte a finanziare le politiche anti-crisi del governo Conte. Nelle scorse ore l’apparato ministeriale coordinato da Alessandro Rivera ha partorito la prima misura ufficiale, annunciando che tra il 18 e il 20 maggio i privati cittadini e il 21 maggio gli investitori istituzionali potranno acquistare la nuova emissione di Btp Italia. Un bond pensato e studiato per procacciare finanziamenti per le nuove manovre necessarie per contenere la crisi del coronavirus. I recenti rilievi di Banca d’Italia e i dubbi sulla disponibilità di risorse lasciano presagire che anche la dotazione per il decreto liquidità, oltre alle prossime misure emergenziali, andrà finanziata in ... Leggi su it.insideover Coronavirus - il Mef annuncia almeno una emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo bond dedicato ai risparmiatori italiani

Il piano del Tesoro per attrarre i risparmiatori su un nuovo “Btp Italia”

