Il modello Portogallo: tra risposta al virus e sfida all’Europa (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Portogallo non è affondato di fronte all’emergenza coronavirus. Il Paese più occidentale d’Europa spicca per la ridotta pervasività del contagio sul suo territorio. A un mese e mezzo dai primi casi di contagio nel territorio lusitano (2 marzo) il Portogallo ha conosciuto un numero di contagi (18mila) e decessi (629 al 16 aprile) decisamente contenuto nel contesto della pandemia se confrontati con quelli spaventosi della vicina Spagna e di altri importanti Stati. La letalità del coronavirus in Portogallo è di 52 morti per milione di abitanti, contro i 385 del vicino “fratello maggiore” iberico. Il Portogallo, dopo anni di debolezza economica, negli ultimi anni sta riprendendo gradualmente il sentiero della crescita, ma le ferite della Troika e dell’austerità, attive per un triennio ... Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 aprile 2020) Ilnon è affondato di fronte all’emergenza corona. Il Paese più occidentale d’Europa spicca per la ridotta pervasività del contagio sul suo territorio. A un mese e mezzo dai primi casi di contagio nel territorio lusitano (2 marzo) ilha conosciuto un numero di contagi (18mila) e decessi (629 al 16 aprile) decisamente contenuto nel contesto della pandemia se confrontati con quelli spaventosi della vicina Spagna e di altri importanti Stati. La letalità del coronainè di 52 morti per milione di abitanti, contro i 385 del vicino “fratello maggiore” iberico. Il, dopo anni di debolezza economica, negli ultimi anni sta riprendendo gradualmente il sentiero della crescita, ma le ferite della Troika e dell’austerità, attive per un triennio ...

