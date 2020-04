Il ministro Spahn | «L’indice di contagio R0 da 1 a 0 | 7 in pochi giorni» Così la

(Di venerdì 17 aprile 2020) Per il responsabile della Salute le misure restrittive della vita economica e sociale sono state un successo. Il tasso di riproduzione del virus è calato in Germania da 1 a 0,7

Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino. "Sono 80 mila i guariti dal coronavirus in Germania", il sistema sanitario nazionale "non è mai stato finora ...13.01 Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn ha dichiarato in conferenza stampa: "Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l'esplosione del contagio è attualmente governabile. La ...