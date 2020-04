Il medico del Milan: «Per far ripartire il calcio serviranno 60 tamponi al giorno a squadra. Assurdo» (Di venerdì 17 aprile 2020) Cellino e Cairo restano sulla linea per cui il campionato non debba ripartire. Gli altri, però, scrive La Stampa, sono un po’ meno divisi di qualche giorno fa. “Alle loro spalle, fino a pochi giorni fa, c’era un gruppo di club che, a voce più o meno alta, spingevano per far calare una volta per tutte il sipario sulla stagione interrotta il 9 marzo. Quel gruppo si è prima assottigliato, poi ha imboccato un’altra strada”. Il presidente del Brescia e quello del Torino trovano un alleato nel sostenere che il calcio non debba riprendere. E’ il medico sociale del Milan, Mario Brozzi, che ha parlato a NLS Radio dicendo: «L’approvvigionamento dei tamponi non esiste in forma privata. Far ripartire il calcio vorrà dire farne almeno 60, 70 ogni giorno per ogni squadra: tamponi sottratti ai cittadini che già ... Leggi su ilnapolista "Le stragi le fa la mafia - qui si è curato". Parla un medico del Pio Albergo Trivulzio

La richiesta questa volta viene accolta “integralmente”, come si legge in un comunicato datato 27 marzo che annuncia il via libera della Regione allo screening degli operatori delle Rsa alle stesse ...

Sono i dati del contagio in Lombardia resi noti dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala spiegando che «ci sono dati migliorativi ma siamo ancora in Fase 1». Fontana: «Regolarizzeremo medici e ...

