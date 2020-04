Il lockdown ha esaurito gli effetti benefici | ecco la proposta per abbattere la curva

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Alessandro Ferro Secondo il fisico Paolo Branchini, bisognerebbe isolare i positivi che attualmente vivono in famiglia, considerati "la sorgente più importante del contagio che abbiamo adesso". Con una "quarantena generalizzata", lasibbe: in Cina è avvenuto in soli 10 giorni Una nuova, importante, soluzione per far scendere ladei contagi riducendo drasticamente i nuovi casi positivi al Covid-19 e, a cascata, abbattare le centinaia di decessi che avvengono quotidiniamente in Italia la propone Paolo Branchini, fisico sperimentale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Fase di stallo In questo momento, più che altro da giorni, l'Italia si è assestata su una sorta di "plateau": superato il famoso picco tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile, il numero dei nuovi positivi e dei decessi rimane stabile, la ...