Il linguaggio universale del gioco: cani e cavalli giocano e 'ridono' insieme

cani e cavalli giocano insieme con una sincronia motoria quasi perfetta, imitano le espressioni facciali l'uno dell'altro e, fenomeno mai documentato prima fra specie diverse, si contagiano anche nel 'riso'. Sono questi i sorprendenti risultati di uno studio pubblicato sulla rivista internazionale "Behavioural Processes" e realizzato da un gruppo di etologi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa coordinato dalla professoressa Elisabetta Palagi e composto da Veronica Maglieri, Filippo Bigozzi e Marco Germain Riccobono. Per un anno i ricercatori hanno indagato le dinamiche di gioco fra cani e cavalli, due specie diverse che 'parlano' due linguaggi diversi, ma che hanno dimostrato di saper comunicare in modo molto raffinato così come necessario nelle attività ludiche. Il gioco libero di lotta ...

Ultime Notizie dalla rete : linguaggio universale Il linguaggio universale del gioco: cani e cavalli giocano e ‘ridono’ insieme Meteo Web Genova è su spotify, il ritmo della Superba e dei suoi musei al tempo del Covid-19

Genova inaugura il suo canale Spotify, con playlist dedicate alla città e ai suoi musei. «In questo momento particolare, in cui tutti restiamo a casa, abbiamo pensato di utilizzare il linguaggio ...

Genova. Genova inaugura il suo canale Spotify, con playlist dedicate alla città e ai suoi musei. «In questo momento particolare, in cui tutti restiamo a casa, abbiamo pensato di utilizzare il ...

Genova inaugura il suo canale Spotify, con playlist dedicate alla città e ai suoi musei. «In questo momento particolare, in cui tutti restiamo a casa, abbiamo pensato di utilizzare il linguaggio ...Genova. Genova inaugura il suo canale Spotify, con playlist dedicate alla città e ai suoi musei. «In questo momento particolare, in cui tutti restiamo a casa, abbiamo pensato di utilizzare il ...