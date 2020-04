Il grosso equivoco dell’aumento della mortalità del 20% in Italia rispetto al periodo

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il titolo che ha girato su tutti i principali quotidiani nazionali, partendo da un lancio dell’agenzia ANSA, riguarda un presunto aumentomortalità del 20% in, per il1° marzo-4 aprile,al quadriennio 2015-2019. Un dato che, se così fosse, sarebbe allarmante e che andrebbe messo in correlazione con l’epidemia da coronavirus al momento presente nel nostro Paese. Tuttavia, l’informazione veicolata non è stata quella originaria, dal momento che l’analisi statistica dell’Istat si basava su presupposti diversia quelli analizzati. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor, quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Aumento morti inal2015-2019 In sintesi, l’istituto di statisticano ha selezionato un numero di comuni inin cui la ...