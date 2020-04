Il governo ha scelto l’app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà “Immuni”. Ecco come funziona (Di venerdì 17 aprile 2020) Immuni: scelta l’app per il tracciamento dei contagi da Coronavirus Anche il governo italiano ha la sua app per il tracciamento del contagio da Coronavirus: si chiamerà “Immuni”. Con un’ordinanza firmata dal Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è stato siglato l’accordo con il quale si dispone di procedere “alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”. L’app sarà scaricabile sugli smartphone. Nessun italiano sarà obbligato ad averla, ma questo strumento potrebbe essere utile per fornire una geografia dei contagi più chiara in vista della fase 2. Il sistema dovrebbe essere testato prima in alcune regioni pilota per poi estendersi a tutto il ... Leggi su tpi Coronavirus - Governo ha scelto l'app di tracciamento : si chiamerà "Immuni"

Il governo ha scelto l’app per tracciare i contagi

Il governo ha scelto la app per il tracciamento dei contagi : si chiama Immuni (Di venerdì 17 aprile 2020) Immuni: scelta l’app per ildeida Coronavirus Anche ilitaliano ha la sua app per ildelo da Coronavirus: si chiamerà “Immuni”. Con un’ordinanza firmata dal Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è stato siglato l’accordo con il quale si dispone di procedere “alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”. L’app sarà scaricabile sugli smartphone. Nessun italiano sarà obbligato ad averla, ma questo strumento potrebbe essere utile per fornire una geografia deipiù chiara in vista della fase 2. Il sistema dovrebbe essere testato prima in alcune regioni pilota per poi estendersi a tutto il ...

fanpage : Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Come funziona - emenietti : Il governo ha scelto l’app per tracciare i contagi: è quella proposta da @bendingspoons con @cmsantagostino… - ilpost : Il governo ha scelto l’app per tracciare i contagi - SkorpionBot : Coronavirus, il Governo italiano ha scelto Immuni come app per il tracciamento dei contagi - PrimaStampa_eu : Il Governo ha scelto l'app per tracciare i contagi: sia chiama 'Immuni'. Andiamo a vedere come funziona questa app,… -