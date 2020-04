Il fumo degli incendi di Chernobyl ha raggiunto Kiev. Radiazioni (non pericolose) anche in Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Il fumo causato dagli incendi che sono tornati a divampare ieri, dopo una breve pausa, nella Zona di esclusione ancora contaminata intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, ha raggiunto Kiev, capitale dell'Ucraina. Secondo l'Isrn, l'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare francese, un piccolo quantitativo di Radiazioni non pericolose ha raggiunto anche l'Italia. Leggi su fanpage Germania : via libera ai fumogeni negli stadi prima degli incontri di calcio (Di venerdì 17 aprile 2020) Ilcausato dagliche sono tornati a divampare ieri, dopo una breve pausa, nella Zona di esclusione ancora contaminata intorno alla centrale nucleare di, ha, capitale dell'Ucraina. Secondo l'Isrn, l'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare francese, un piccolo quantitativo dinonhal'Italia.

