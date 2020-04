Il finto finale di Chicago Fire 8 mette Emily Foster alla porta | Annie Ilonzeh tornerà

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ildi8 è andato in scena negli Usa e, nei prossimi mesi, farà lo stesso anche in Italia, su Premium e Infinity. Mediaset ha deciso di confermare la messa in onda delle serie anche in lingua originale e con i sottotitoli senza rinunciare per via dell'emergenza Coronavirus e così anche il pubblico italiano presto dovrà accontentarsi di questo ultimo episodio che poco ha a che fare con i finali ai quali siamo abituati. L'unica cosa degna di nota riguarda proprioe le sue intenzioni per il futuro. Ma come andrà a finire per lei e, soprattutto, per Brett? ATTENZIONE SPOILER! Dopo aver ricevuto alcuni elogi da Will diMed la scorsa settimana,rivela a Stella che vuole tornare a scuola di medicina ma la cosa che la frena è proprio il suo legame con Brett. Quando i due parlano di questa ...