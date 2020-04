Il Coronavirus ha creato tre milioni di nuovi poveri (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Coronavirus ha creato tre milioni di nuovi poveri. Mentre lo stop alle aziende pesa di più su precari, giovani e part-time. Un report della Fondazione Studi Consulenti del lavoro illustrato oggi da Isidoro Trovato sul Corriere della Sera spiega che si tratta dei dipendenti di aziende private, chiuse da oltre un mese e che hanno percepito l’ultimo stipendio all’inizio di marzo con la prospettiva di incassare il bonifico della cassa integrazione non prima di inizio maggio. Il Coronavirus ha creato tre milioni di nuovi poveri Si tratta di una fascia sociale che già viveva con un reddito non inferiore ai mille euro e non inferiore ai 1250, che permette una vita dignitosa se arriva lo stipendio ma non permette di mantenere una famiglia per due mesi (marzo e aprile). I primi pagamenti della Cassa Integrazione dovrebbero arrivare a maggio, ... Leggi su nextquotidiano Paolo Liguori annuncia il Coronavirus creato in laboratorio : un paio di precisazioni

