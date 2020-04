Il Coronavirus e l’insostenibile paradosso del Sud: casi ridottissimi, ma resta tutto blindato. Calabria e Sicilia le Regioni meno colpite [DATI] (Di venerdì 17 aprile 2020) I dati odierni sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono confortanti a livello nazionale, e a maggior ragione dimostrano che le Regioni del Sud sono state soltanto sfiorate dall’epidemia: lì dove il contagio è stato estramamente limitato, le curve epidemiche si sono abbassate molto più rapidamente rispetto a quanto non sta accadendo al Nord. Per capire la geografia dell’epidemia in Italia è sufficiente analizzare la distribuzione delle vittime. Infatti i 22.745 morti d’Italia sono così distribuiti: 19.736 al Nord (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), pari all’86,9% del totale 2.022 al Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo), pari all’8,7% del totale 987 al Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, ... Leggi su meteoweb.eu Il coronavirus e l’insostenibile leggerezza della politica (Di venerdì 17 aprile 2020) I dati odierni sull’epidemia diin Italia sono confortanti a livello nazionale, e a maggior ragione dimostrano che le Regioni del Sud sono state soltanto sfiorate dall’epidemia: lì dove il contagio è stato estramamente limitato, le curve epidemiche si sono abbassate molto più rapidamente rispetto a quanto non sta accadendo al Nord. Per capire la geografia dell’epidemia in Italia è sufficiente analizzare la distribuzione delle vittime. Infatti i 22.745 morti d’Italia sono così distribuiti: 19.736 al Nord (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), pari all’86,9% del totale 2.022 al Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo), pari all’8,7% del totale 987 al Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, ...

giuliainnocenzi : Se la pandemia sarà positiva o negativa per l’ambiente non dipenderà dal virus, ma dagli umani. Se non ci sarà alcu… - peppecaridi : Il Coronavirus e l'insostenibile paradosso del Sud: casi ridottissimi, ma resta tutto blindato. Calabria e Sicilia… - PaoloStella1 : Il modello tedesco e l’insostenibile paragone tra Berlino e Roma #coronavirus - robdefab : RT @giuliainnocenzi: Se la pandemia sarà positiva o negativa per l’ambiente non dipenderà dal virus, ma dagli umani. Se non ci sarà alcuna… - calimmaco : Coronavirus, Trentino: il governatore leghista Fugatti aumenta lo stipendio del suo dirigente. “Schiaffo a operator… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’insostenibile Terni, Latini scrive a Conte “Coronavirus e dissesto, impatto insostenibile” TuttOggi