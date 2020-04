Il Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, nel 2018 l’allarme delle autorità americane: “Le carenze di sicurezza nello studio sui pipistrelli potrebbero provocare una pandemia” (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante la maggior parte degli scienziati si schieri a sostegno dell’origine naturale, sono ancora tanti i dubbi e le teorie che circolano sull’origine del Coronavirus, che dalla Cina si è trasformato rapidamente in una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Gli occhi sono tutti puntati sul Paese asiatico, che per primo a dicembre è stato travolto dall’epidemia che ha avuto il suo epicentro a Wuhan, dove si trova il mercato di animali vivi ritenuto il luogo da cui il virus è passato dagli animali all’uomo. Ma gli Stati Uniti stanno analizzando la possibilità che il virus si sia diffuso da un laboratorio cinese, anche se riconoscono che sia prematuro trarre conclusioni adesso. Gli USA non credono che il virus sia associato alla ricerca di armi biologiche e secondo molteplici fonti, attualmente non ci sono indicazioni ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dagli States riprende a circolare l’ipotesi di un origine in laboratorio del virus

Coronavirus in Italia da quando?/ “Incidente laboratorio Wuhan” : indagini Usa - Trump…

Coronavirus - a Bologna il laboratorio dove si testano mascherine (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante la maggior parte degli scienziati si schieri a sostegno dell’origine naturale, sono ancora tanti i dubbi e le teorie che circolano sull’origine del, che dalla Cina si è trasformato rapidamente in una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Gli occhi sono tutti puntati sul Paese asiatico, che per primo a dicembre è stato travolto dall’epidemia che ha avuto il suo epicentro a, dove si trova il mercato di animali vivi ritenuto il luogo da cui il virus è passato dagli animali all’uomo. Ma gli Stati Uniti stanno analizzando la possibilità che il virus si sia diffuso da uncinese, anche se riconoscono che sia prematuro trarre conclusioni adesso. Gli USA non credono che il virus sia associato alla ricerca di armi biologiche e secondo molteplici fonti, attualmente non ci sono indicazioni ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Usa indagano sulle ipotesi di un incidente in un laboratorio di Wuhan #ANSA - Rinaldi_euro : Coronavirus, il dubbio (non solo dei cospiratori) dell’incidente in un laboratorio di Wuhan -… - Corriere : Il dubbio (non solo dei cospiratori) dell’incidente avvenuto in un laboratorio di Wuhan - SSalvaterra71 : RT @ilSalvagenteit: E se il #coronavirus non fosse nato nel laboratorio di Wuhan, ma venuto da lì? - PulciniRemo : -