Il coronavirus ci ha lasciato solo con i social (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli effetti collaterali del Covid-19 in un Paese che già faticava a riemergere culturalmente, sembrano devastanti. Fateci caso, l’emergenza pandemica ha portato alla chiusura degli istituti scolastici, alla chiusura delle attività sportive e dunque del primo range di aggregazione e socializzazione per bambini e ragazzi. Ha definitivamente chiuso teatri, cinema, concerti ed esibizioni artistiche. Insomma questo virus ha spazzato via il canale culturale e ha messo sul lastrico migliaia di artisti e ha privato i cittadini della possibilità di fruire di un fondamentale antidoto alla manipolazione di massa. Il Covid se da un lato ci ha letteralmente privati della libertà, dall’altro ci toglie anche la via di fuga che l’arte offre. Sembra perfetto per quelle mire totalitaristiche che puntano al controllo e alla sottomissione culturale di un ... Leggi su ilnapolista Coronavirus : Bernini - ‘settore agricolo Emilia Romagna non sia lasciato indietro’

Coronavirus Francia : 10.869 morti - 112.950 casi/ 1 parigino su 4 ha lasciato la città

Coronavirus - Goldman Sachs : ‘La Bce può comprare fino a 700 miliardi di titoli italiani. Riempie vuoto lasciato da mancate risposte Ue’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli effetti collaterali del Covid-19 in un Paese che già faticava a riemergere culturalmente, sembrano devastanti. Fateci caso, l’emergenza pandemica ha portato alla chiusura degli istituti scolastici, alla chiusura delle attività sportive e dunque del primo range di aggregazione eizzazione per bambini e ragazzi. Ha definitivamente chiuso teatri, cinema, concerti ed esibizioni artistiche. Insomma questo virus ha spazzato via il canale culturale e ha messo sul lastrico migliaia di artisti e ha privato i cittadini della possibilità di fruire di un fondamentale antidoto alla manipolazione di massa. Il Covid se da un lato ci ha letteralmente privati della libertà, dall’altro ci toglie anche la via di fuga che l’arte offre. Sembra perfetto per quelle mire totalitaristiche che puntano al controllo e alla sottomissione culturale di un ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il racconto del 18enne #Mattia: 'E' stata una lotta'. Ha lasciato l'ospedale di #Cremona dopo la gua… - napolista : Il #coronavirus ci ha lasciato solo con i social Ha definitivamente chiuso teatri, cinema, concerti ed esibizioni… - jackfollasb : RT @artribune: #LuisSepulveda, lo scrittore cileno vinto dal #coronavirus, ci ha lasciato perle profetiche #Sepulveda - DVD23690077 : RT @Nikkio48: Oggi ci ha lasciato Benedetto infermiere dell'arma ritornato da Alzano Lombardo andato in quell'ospedale per curare le person… - ciuffino : RT @Nikkio48: Oggi ci ha lasciato Benedetto infermiere dell'arma ritornato da Alzano Lombardo andato in quell'ospedale per curare le person… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus lasciato Il medico contro il Coronavirus: «Così ho lasciato Bolzano per aiutare Bergamo, la mia città» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Coronavirus: consigliere comunale guarisce, è festa in Irpinia

Ha lasciato così l’Azienda Moscati un 55enne consigliere comunale di Forino, ricoverato nell’Unità Operativa di Medina Interna perché affetto da Covid-19 dal 23 marzo scorso. Per Forino si tratta del ...

Covid-19, Lega-FI-FdI Piemonte vogliono bonus per sanitari

“Anche per il rispetto che tributiamo alle gravi difficoltà che stanno incontrando nell’espletamento del loro dovere, vogliamo ricordare gli sforzi sovrumani sostenuti dalla Giunta regionale per ...

Ha lasciato così l’Azienda Moscati un 55enne consigliere comunale di Forino, ricoverato nell’Unità Operativa di Medina Interna perché affetto da Covid-19 dal 23 marzo scorso. Per Forino si tratta del ...“Anche per il rispetto che tributiamo alle gravi difficoltà che stanno incontrando nell’espletamento del loro dovere, vogliamo ricordare gli sforzi sovrumani sostenuti dalla Giunta regionale per ...