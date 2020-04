Il Coronavirus ai raggi x: ecco le goccioline all’origine del contagio – VIDEO (Di venerdì 17 aprile 2020) Un interessante filmato mostra le gocce di saliva che si emettono parlando e provocano il tanto temuto contagio da Coronavirus. Si è molto parlato in questi giorni delle invisibili ma potenzialmente letali “goccioline” attraverso cui il Coronavirus si trasmette da una persona all’altra. Ma come si presentano esattamente, che forma e consistenza hanno, quanto sono … L'articolo Il Coronavirus ai raggi x: ecco le goccioline all’origine del contagio – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - in Spagna macchina a raggi UV disinfetta gli ospedali in pochi minuti

