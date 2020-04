Il Concertone del Primo Maggio si trasferisce in televisione (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Concertone del Primo Maggio in televisione. La diretta sarà trasmessa su Rai 3. ROMA – Il Concertone del Primo Maggio in televisione. Dopo l’annuncio dell’annullamento del consueto appuntamento in Piazza San Giovanni, gli organizzatori sono riusciti ad ottenere il via libera per trasmetterlo in diretta sul piccolo schermo. “Abbiamo voluto confermare l’evento – sottolinea Massimo Bonelli – perché è importante in questo momento. E’ complesso agire in una situazione simile e il Concertone sarà il Primo evento live da quando è scoppiata l’epidemia. Gli artisti si esibiranno live al di fuori delle loro camerette. La situazione è delicatissima e l’operazione deve essere molto attenta“. Il Concertone del Primo Maggio in televisione Il Concertone del Primo Maggio ... Leggi su newsmondo Il concertone del Primo Maggio va controcorrente : niente pubblico ma si suona sul palco

