Il Comune taglia lo stipendio a 289 precari Lsu | negato anche il pacco per i poveri

Sono senza lavoro dal 27 marzo scorso i 289 Lavoratori Socialmente Utili del Comune di Napoli, impiegati negli uffici delle Municipalità per il rilascio delle carte d'identità e pagati in parte dall'Inps e in parte dal Municipio. precari senza ferie, malattie e contributi. A fine marzo gli uffici hanno chiuso al pubblico a causa del Coronavirus, il Comune ha sospeso l'attività degli Lsu, tagliando l'integrazione di 300 euro al mese su uno stipendio di 700. negato anche il pacco per i poveri.

Sono senza lavoro dal 27 marzo scorso i 289 Lavoratori Socialmente Utili del Comune di Napoli, impiegati negli uffici delle Municipalità per il rilascio delle carte d’identità e pagati in parte ...

Didattica, scuolabus e nidi: rette tagliate in aiuto alle famiglie

Il Comune taglia le rette di nido, pre-post scuola e scuolabus, tutto congelato dopo la chiusura degli istituti imposta dal coronavirus. La misura è retroattiva, verrà applicata dall’inizio ...

Sono senza lavoro dal 27 marzo scorso i 289 Lavoratori Socialmente Utili del Comune di Napoli, impiegati negli uffici delle Municipalità per il rilascio delle carte d'identità e pagati in parte ...Il Comune taglia le rette di nido, pre-post scuola e scuolabus, tutto congelato dopo la chiusura degli istituti imposta dal coronavirus. La misura è retroattiva, verrà applicata dall'inizio ...