Il calcio riparte dal San Paolo: le semifinali di Coppa Italia a Napoli (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il calcio Italiano può ripartire dalla Coppa Italia e dal San Paolo. E' questa l'ipotesi che sarebbe emersa nelle ultime ore nel corso dell'incontro tra la Federcalcio e la Commissione medico scientifica. E' la proposta formulata dal Consiglio di Lega che verrà portata in assemblea martedì prossimo. In attesa del via libera del governo, il Consiglio di Lega vuole ripartire con le due semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter) e poi successivamente con il campionato. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, oltre alla sfida tra gli azzurri di Gattuso e gli uomini di Conte, prende corpo la possibilità che anche l'altra semifinale di Coppa Italia possa essere giocata a Napoli, considerando la situazione critica al nord per ... Leggi su anteprima24

