Il bambino conforta il cane spaventato durante il temporale

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) Cosa c’è di più dolce del vedere unche consola un povero cagnolino che è? Questo video è diventato virale e presto si è diffuso in tutto il mondo. Ilconsola ildal rumore che ilprovoca. Questo è il video di unche non ci pensa su due volte e va subito di corsa a consolare il povero cagnolino che è decisamente impaurito per ilche imperversa fuori di casa. Spesso i cani hanno paura di tuoni e fulmini, perché sono rumori forti che non riescono a comprendere e controllare. E per questo ne hanno forte timore. Ma finché ci sono bambini come questo piccolino accanto a loro, possono stare sereni e tranquilli. Non sappiamo da dove arrivi la storia, ma sappiamo quanto può essere profondo il legame tra une il suo. E queste foto e il ...