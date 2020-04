Icardi | affare in salita | Paratici cambia piano | assalto al nuovo centravanti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 aprile 2020) GABRIEL JESUS JUVENTUS- Continua a tener banco il prossimo calciomercato della Juventus. Il possibilepotrebbe complicarsi qualora la sua valutazione oscillasse oltre gli 80 milioni di euro.starebbe già valutando ilB, con Gabriel Jesus indiziato principale per il ruolo di. Oltre 85 milioni la valutazione fatta dal Manchester City, ma i bianconeri potrebbero valutare la possibilità di inserire una contropartita tecnica per spingere il club inglese a dire sì. Gabriel Jesus Juventus, come cambierà l’assetto tattico? Con il potenziale arrivo delbrasiliano, Sarri confermerà in pianta stabile il 4-3-3, con il brasiliano pronto a recitare la parte din.9. Velocità e ottime abilità di fraseggio, caratteristiche ideali per il tema tattico bianconero. Leggi anche:Orsolini Juventus, ...