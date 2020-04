I tre venerdì 17 | nell' anno del coronavirus

(Di venerdì 17 aprile 2020) Io lo dico. Non soltanto è; 17 oggi, ma, all’eccezionale che stiamo vivendo,di corona virus, di; 17 ne sono toccati addirittura tre. Non succedeva dal 1992, quando il concorso di tre; 17 in dodici mesi coincise, poi intendiamoci bene, una sciocchezza simile vale solta

Ultime Notizie dalla rete : tre venerdì

La Gazzetta di Mantova

Le ombre si addensano sulla gara lampo indetta da Scr: pubblicata giovedì 9 aprile con pochissimo tempo – fino alle 14 di sabato 11 aprile – per presentare le offerte. Tre giorni, per di più ...Io lo dico. Non soltanto è venerdì 17 oggi, ma, all’anno eccezionale che stiamo vivendo, anno di corona virus, di venerdì 17 ne sono toccati addirittura tre. Non succedeva dal 1992, quando il concorso ...