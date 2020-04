I nuovi episodi Blue Bloods 9 su Rai2, dove siamo rimasti e cosa accadrà ai Reagan (Di venerdì 17 aprile 2020) Torna Blue Bloods 9 su Rai2 con i nuovi episodi della nona stagione, a partire da stasera 17 aprile. La messa in onda della serie tv era stata interrotta lo scorso 7 marzo con l'ottavo episodio e ora, dopo questa breve pausa, è di nuovo trasmessa in prima assoluta.Lo show, creato da Robin Green e Mitchell Burgess per il network CBS, segue le vicende dei Reagan, una famiglia molto unita e da generazioni legata al Dipartimento di Polizia di New York. In quasi ogni episodio, l'intera famiglia trova il modo per riunirsi a tavola e fare il punto della situazione sulla giornata lavorativa, confrontarsi e spesso parlare dei casi in corso.La programmazione di Blue Bloods 9 su Rai2 sarà a cadenza settimanale, con un episodio ogni venerdì, a partire dalle 23:00 - dopo l'appuntamento con NCIS 17 e The Rookie 2. Prima di proseguire con le anticipazioni, facciamo il ... Leggi su optimagazine I Topi 2 su Rai 3 dal 18 aprile : cast - personaggi e anticipazioni sui nuovi episodi

