‘High School Musical – La Serie’ | la reunion con il cast del film fa impazzire i fan e

Trama: In una versione romanzata della East High School in Salt Lake City, dove sono stati girati gli originali film di High School Musical, un ex membro del cast di fondo, Miss Jenn, inizia il suo lavoro come nuova insegnante di teatro. L'insegnante decide di allestire uno spettacolo di High School Musical: The Musical per la sua prima produzione teatrale invernale per celebrare l'affiliazione della scuola con il film originale. Gli studenti del Musical impareranno a esplorare le loro relazioni interpersonali e formeranno legami tra di loro, per superare le sfide che affrontano nella loro vita a scuola e a casa (tratta da Wikipedia). Curiosità: High School Musical: la serie è l'espressione più breve per far riferimento allo spin off dell'omonimo film di Kenny Ortega, lo stesso che nei primi anni 2000 ha conosciuto un enorme ...

lielietome_ : RT @pondgitsune: L'intero cast di High School Musical ha fatto la reunion tranne per cantare We're All in This Together, ci sono tutti tran… - caro_96_ : RT @ansiolitic4: zac efron sta alle reunion di high school musical così come io sto alle rimpatriate di classe - AnnaAmenta20 : RT @ansiolitic4: zac efron sta alle reunion di high school musical così come io sto alle rimpatriate di classe - alessiagastaldi : RT @fresquedlamour: buongiorno solo al cast di High School Musical per la reunion - lua_lu15 : non so se mi fa soffrire più questa 40ena o il fatto che zac efron odi high school musical più della sua vita -

