Harry e Meghan volontari a Los Angeles: il cuore d'oro degli ex reali (Di venerdì 17 aprile 2020) Altro che ambizione e puzza sotto il naso! Appena arrivati a Los Angeles, Harry e Meghan hanno subito dato una mano contro il Covid-19. In beneficenza i proventi della trasmissione del Royal Wedding Dopo aver donato i diritti della trasmissione del loro matrimonio, circa 110mila euro, a un'associazione britannica che si occupa di distribuire beni

Harry e Meghan Markle - le prime foto a Los Angeles da «angeli del cibo»

