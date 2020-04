Harry e Meghan Markle | le prime foto a Los Angeles da «angeli del cibo»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) Harry e Meghan in piena emergenza coronavirus hanno deciso di dare un aiuto concreto. Scendendo in strada nelle inedite vesti di «angeli del cibo» per i malati di Los Angeles. I Sussex si sono infatti offerti come volontari della charity Project Angel Food che distribuisce pasti a coloro che soffrono di malattie croniche come diabete e cancro. E insieme, in jeans e maglietta, lei col volto coperto da una mascherina chirurgica, lui con una bandana azzurra a proteggere bocca e naso, hanno già fatto le prime consegne, come testimoniano le foto pubblicate in esclusiva dal Daily Mail. Le prime catturate da quando i Sussex si sono trasferiti in California col piccolo Archie. https://twitter.com/DailyMail/status/1250944792332247040