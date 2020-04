Guida Tv Sabato 18 aprile | il meglio di Bolle sfida Bonolis sempre tutto in replica

(Di venerdì 17 aprile 2020)Tv18Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv18Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti ()ore 21:25Show – Ildi Danza con MeTre edizioni condensate in una serata ore 00:25 Techetechetè – Volti di Donna Rai 2ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Petrolio – Infoore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:20 Le Parole della settimana – Aspettando le ParoleTra gli ospiti in collegamento il ministro Franceschini ore 22:00 I Topi 2×01-02 1a Tv Serie di Antonio Albanese ore 23:50 7 Donne acCanto a te – Elisa Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:20 Ciao Darwin 8 ore 00:30 Tg5 Italia 1ore 19:25 CSI 4×19-20ore 21:10 Ozzy – Cuccilo CoraggiosoDivertente film d’animazione con protagonista Ozzy, un simpatico cane. Convinto di andare in un albergo per cani, Ozzy si trova ...

Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 18 aprile Clicca qui per il catalogo Netflix; Clicca qui per il catalogo Prime Video Qui per il catalogo Sky Box Sets e NowTV Clicca qui ...Il tutto trasmesso in diretta tv sabato 18 aprile alle 20, ora di New York, e domenica 19 aprile a mezzanotte per il resto del mondo contemporaneamente su ABC, NBC, ViacomCBS Networks e iHeart Media ...