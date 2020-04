Guarda la sonda Osiris-Rex che si avvicina al “suo” asteroide

Leggi su wired

(Di venerdì 17 aprile 2020) La-Rex e l’Bennu non sono mai stati così vicini. Succedeva lo scorso 14 aprile, quando per qualche istante si sono trovati a soli 65 metri di distanza. Il pretesto è stato un test necessario per prepararsi alla toccata-e-fuga per la raccolta di campioni di roccia da riportare sulla Terra, il fine ultimo della missione. In occasione di questo esperimento (riuscito), la Nasa ci regala un breve video che riprende dall’alto l’impresa, grazie all’occhio della fotocamera SamCam installata a bordo della navicella: un riassunto di una manciata di secondi di ciò che è successo in circa dieci minuti, dall’inizio dell’mento fino al rimbalzo, compresa l’estensione del braccio robotico Tagsam (acronimo di Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), ben visibile al centro ...