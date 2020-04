Gravina chiama Malagò: «Mi hai sfiduciato. Sto difendendo il calcio» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non ha gradito le parole rilasciate dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò al Corriere dello Sport. È lo stesso quotidiano sportivo a rivelarlo. Scrive di una telefonata fatta da Gravina ieri di primo mattino, subito dopo la lettura dei giornali. “I toni che si alzano, poi un finale più conciliante. Ma il dissenso resta totale”. Gravina ha chiaramente detto a Malagò che “quelle censure suonano come un atto di sfiducia da chi ‘non è più in sintonia con lo sport’”. Gravina respinge al mittente l’accusa di procedere a vista e anche di non aver consultato in modo continuato tutte le componenti del calcio. “Ma tu, gli avrebbe chiesto Gravina in uno dei passaggi più accesi, saresti riuscito a mettere d’accordo chi punta allo scudetto con chi teme ... Leggi su ilnapolista Taglio stipendi - Gravina : «Siamo chiamati a offrire solidarietà»

Napoli-Lecce - De Laurentiis furioso chiama Gravina : Giua intanto starà fermo (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Figc, Gabriele, non ha gradito le parole rilasciate dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò al Corriere dello Sport. È lo stesso quotidiano sportivo a rivelarlo. Scrive di una telefonata fatta daieri di primo mattino, subito dopo la lettura dei giornali. “I toni che si alzano, poi un finale più conciliante. Ma il dissenso resta totale”.ha chiaramente detto a Malagò che “quelle censure suonano come un atto di sfiducia da chi ‘non è più in sintonia con lo sport’”.respinge al mittente l’accusa di procedere a vista e anche di non aver consultato in modo continuato tutte le componenti del. “Ma tu, gli avrebbe chiestoin uno dei passaggi più accesi, saresti riuscito a mettere d’accordo chi punta allo scudetto con chi teme ...

napolista : Gravina chiama Malagò: «Mi hai sfiduciato. Sto difendendo il calcio» Il CorSport racconta una telefonata accesa tra… - vic24g : RT @juventusfans: #Gravina 'Sarà molto difficile giocare a #Bergamo, ma anche a #Milano, #Brescia o #Cremona. Un campionato sotto il #Rubic… - Abocconetti : #Gravina 'Sarà molto difficile giocare a Bergamo, ma anche a Milano, Brescia o Cremona, Un campionato sotto il… - Abocconetti : RT @mirkonicolino: #Gravina 'Sarà molto difficile giocare a Bergamo, ma anche a Milano, Brescia o Cremona, Un campionato sotto il #Rubicond… - AganKureAKAcSen : @mirkonicolino @JManiaSite Dipendesse da me non farei giocare secondo le minkiate dette da gravina che non sa manco… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina chiama Gravina chiama Malagò: «Mi hai sfiduciato. Sto difendendo il calcio IlNapolista Il campionato? Governo e Coni passano la palla alla Federcalcio

UDINE. il famoso cerino è rimasto, come nel vecchio gioco, nelle mani della Federcalcio. Il giro era cominciato l’altra sera, quando il professor Gianni Rezza dell’Istituto superiore sanità ...

Coronavirus, Gravina risponde a Malagò: "Il calcio è diverso dagli altri sport"

Giovanni Malagò chiama in causa il calcio (LEGGI QUI), Gabriele Gravina risponde. Il numero uno della FIGC spiega a modo suo l’eccezione calcio rispetto agli altri sport, molti dei quali hanno già ...

UDINE. il famoso cerino è rimasto, come nel vecchio gioco, nelle mani della Federcalcio. Il giro era cominciato l’altra sera, quando il professor Gianni Rezza dell’Istituto superiore sanità ...Giovanni Malagò chiama in causa il calcio (LEGGI QUI), Gabriele Gravina risponde. Il numero uno della FIGC spiega a modo suo l’eccezione calcio rispetto agli altri sport, molti dei quali hanno già ...