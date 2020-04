Grande novità nel nuovo decreto: 325 euro per bonus vacanze. Come funzionerà e a chi spetta (Di venerdì 17 aprile 2020) Una detrazione fiscale delle spese del 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane, fino a un massimo di 325 euro. Il Sole 24 Ore scrive oggi che nel decreto Aprile che il governo sta preparando e che dovrebbe pesare per 70 miliardi c’è una detrazione fiscale delle spese del 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane, fino a un massimo di 325 euro. La Cassa integrazione resa quasi generalizzata dal decreto Marzo e la proroga della Naspi hanno bisogno di 15 miliardi. Ma nel capitolo trova posto anche la replica dell’una tantum per gli autonomi, che nelle intenzioni più volte ribadite dal governo crescerà da 600 a 800 euro, el’estensione delle tutele a colf, badanti, stagionali e lavoratori discontinui, nata per coprire i buchi lasciati dal decreto Marzo e ribattezzata ... Leggi su howtodofor Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini spiazza tutti : ecco la novità

Grande Fratello Vip : novità in arrivo - cosa cambia

