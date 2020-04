Grande Fratello 2020 salta? Barbara d’Urso si consola | “Evviva!”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 17 aprile 2020)‘Nip’did’Urso, ma lei non si abbatte: “Oggi sole!” Dopo la conclusione delVip, Mediaset pare stia riflettendo su cosa fare con i programmi di intrattenimento che erano inizialmente previsti per l’estate ed il prossimo autunno. C’è chi va e c’è chi viene, c’è chi rimane fermo ai box e chi da il via alla corsa. Tra i primi pare ci sia proprio ilNip, quest’ultimo, infatti, sembra essere stato ulteriormente rimandato a data da destinarsi e quindi non sarà organizzato per la fine dell’estate (come aveva dichiaratod’Urso). Masembra non scoraggiarsi per niente per questa triste notizia e pubblica sul suo profilo Instagram un selfie in cui appare piuttosto serena e rilassata con tanto di didascalia ...