Gli Eurobond al parlamento europeo e l'unità democratica pro Biden (Di venerdì 17 aprile 2020) Come sempre i voti vanno capiti e analizzati e a chi li esprime in aula va dato modo di spiegare le scelte. Succede anche oggi, con la controversa decisione di non appoggiare un emendamento favorevole ai coronabond da parte di Lega e Forza Italia al parlamento europeo. Almeno per la parte Forza Ital Leggi su ilfoglio La Lega vota contro gli Eurobond : non è una bufala

La Rai dia la parola ai leader europei sugli Eurobond

Coronavirus - sul Mes il governo si spacca in Ue. Stop di Lega e Forza Italia agli eurobond (Di venerdì 17 aprile 2020) Come sempre i voti vanno capiti e analizzati e a chi li esprime in aula va dato modo di spiegare le scelte. Succede anche oggi, con la controversa decisione di non appoggiare un emendamento favorevole ai coronabond da parte di Lega e Forza Italia al. Almeno per la parte Forza Ital

CarloCalenda : Vorrei capire come può credibilmente il Governo @GiuseppeConteIT fare una battaglia per gli #eurobond in UE, se il… - FMCastaldo : Ennesimo #TRADIMENTO clamoroso della #Lega verso l'Italia: al Parlamento Europeo votano contro gli eurobond insieme… - AndreaScanzi : In Italia fingono d’essere contro il Mes e di battersi per i deboli, poi però all’Europarlamento si azzerbinano a q… - smilypapiking : RT @giosparver: Fascisti e Grillini gettano la maschera. La loro meta è quel feticcio culturale che chiamano 'sovranità'. Per imporlo tratt… - MaxLandra : RT @ManlioDS: Pazzesco il tradimento della #Lega e di #ForzaItalia in #Europa a tutti gli italiani bocciando gli #eurobond. Vi spiego tutto… -