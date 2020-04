Giulio Tarro noto virologo da Nobel: “Il vero male è l’informazione ansiogena” (Di venerdì 17 aprile 2020) Continuiamo a sentire opinioni contrastanti di noti personaggi della comunità scientifica italiana. C’è chi come Basetti è molto pessimista sul futuro che ci attende dopo il Covid-19. Ci sono però anche personaggi illustri che danno pareri positivi e forse uno spiraglio di speranza. Parliamo di Giulio Tarro, medico e ricercatore premiato in America nel 2018 come miglior virologo dell’anno. Giulio Tarro è stato anche candidato al premio Nobel per la medicina nel 2015. Fu il primo ad isolare il vibrione del colera quando scoppiò l’epidemia a Napoli. Il pluri premiato virologo è stato intervistato da Affaritaliani.it ed ha spiegato il suo punto di vista sulla diffusione della pandemia sul suolo italiano e su come l’Italia sta affrontando l’emergenza. In primis il virologo esprime il suo parere sulle fake news e ... Leggi su bigodino Emergenza Covid-19 - Giulio Tarro virologo di fama mondiale sul vaccino “non serve non è l’ebola - il Coronavirus diventerà un’influenza normale”

