Giulia De Lellis e Andrea Damante ufficializzano il ritorno insieme | VIDEO

(Di venerdì 17 aprile 2020)ufficializza ilconDeDa molti giorni la coppia formata daDeè tornata al centro dell’attenzione a causa del presuntodi fiamma. I due, dopo un lungo periodo di separazione, si sono ravvicinati al punto tale da trascorrere la quarantena. Se in un primo momento si trattava di semplici voci, la verità è finalmente venuta a galla! Prima tramite una paparazzata didal supermercato, poi unpubblicato dasul suo profilo Instagram in cui si intravedeva(prontamente cancellato), poi le clip inviate a Verissimo registrate nello stesso luogo (i fan, si sa, sono ottimi e attentissimi osservatori). Ora finalmente a parlare e ad annunciare ildi fiamma sono stati proprio i diretti interessati.Dein un romantico ...

vaivia_ : Giulia De Lellis mi stava un po’ meno sui coglioni ora che si è rimessa con quel rincoglionito ha iniziato a starmi… - ArgentineBlood : Andrea Denver quando ha aperto la storia di Andrea Damante con Giulia De Lellis @andreadenver3 #damellis #GFVIP - gossipblogit : Giulia De Lellis e Andrea Damante: allenamento di coppia (video) - whentheweedis : Della vita sentimentale degli altri non si dovrebbe dire un cazzo, perché indovinate? Non ne sapete un cazzo. (Ah,… - pensieripsyco : #Giandara17A Vi prego dovete conoscere tutto ciò ?????? Giulia de lellis la famosa super cornuta ???? Che disse che MAI… -

