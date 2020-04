Giovanni guarisce dal Covid e torna a casa | i vicini si affacciano dai balconi e lo

luxecclesiae : RT @TV2000it: 'Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce': il film che narra la vita del medico proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II ne… - BottaroRosella : RT @TV2000it: 'Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce': il film che narra la vita del medico proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II ne… - giovanni_riboni : RT @giovanni_riboni: A 106 anni guarisce dal coronavirus nel Regno Unito, nonna Connie dimessa tra gli applausi - giovanni_riboni : A 106 anni guarisce dal coronavirus nel Regno Unito, nonna Connie dimessa tra gli applausi - MeliRaffaele : RT @TV2000it: 'Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce': il film che narra la vita del medico proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni guarisce

Napoli Fanpage.it

Giovanni è un ragazzo guarito dal Coronavirus: in un video pubblicato sui social si vede il giovane fare ritorno a casa dall’ospedale, mentre i suoi vicini di casa gli applaudono dai balconi. In ...Era stato ipotizzato come i pazienti guariti dal coronavirus rimanessero contagiosi per qualche settimana: anche il virologo Giovanni Di Perri ne è convinto. “È ormai evidente come una persona, che ...