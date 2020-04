forumJuventus : ?? I nr.10 della Juve Live su Instagram ??? Dybala: 'Mi manca vivere campo e compagni. Ho segnato a tanti portieri, m… - pisto_gol : In serieA non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serieB è anche… - nicolafavrin : @nez26 Ho collegato l'Xbox al proiettore per giocare a Cod in grande. Solo che la definizione, pur essendo in 1080,… - tuttonapoli : Giocare solo al centro-sud per chiudere il campionato: c'è l'ok di Milan ed Inter - sirivsblaxk : @pensasaraa AIUTO HAI FATTO BENISSIMO JAMES CHE FA USCIRE FUMO COLORATO DALLA BACCHETTA SOLO PER FAR GIOCARE HARRY -

Mi viene difficile pensare al calcio. Vorrei solo che tutto si risolvesse in fretta per tornare alla vita normale, ma ci vuole pazienza e soprattutto occorre rispettare le regole. Il calcio è ...

Giocare solo al centro-sud per chiudere il campionato: c'è l'ok di Milan ed Inter

Inter e Milan, dopo un incontro virtuale tenutosi ieri per parlare del nuovo San Siro, hanno dato l'ok all'eventualità di giocare la ripresa della stagione anche lontano dal Meazza e dal Nord per ...

