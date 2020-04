Ginnastica artistica | Vanessa Ferrari e la quarta Olimpiade a rischio per una decisione

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020)sta inseguendo la partecipazione alladella sua gloriosa carriera ma ora la missione si è complicata rispetto a un mese fa. La bresciana era davvero a un passo dalla qualificazione a Tokyo 2020 prima della penultima tappa della Coppa del Mondo di, puntava alla vittoria in quel di Baku e aveva tutte le carte in regola per imporsi in Azerbaijan ma la finale non si disputò a causa dell’esplosione della pandemia. La FIG ha così deciso di tenere in considerazione il risultato della qualifica dove la Leonessa di Orzinuovi si era risparmiata, chiudendo in seconda posizione alle spalle di Lara Mori. L’esito della gara si è così basato sul turno preliminare, una pratica altamente scorretta e poco sportiva: è come se il risultato di una partita di calcio venisse convalidato dopo 45 minuti ...