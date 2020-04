Giggs | il retroscena di mercato | “Nel 2003 sono stato vicino ad un club italiano”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Una vita al Manchester United, ma la seconda parte di carriera poteva essere lontana dall’Inghilterra. E’ lo stesso Ryana confessarlo in un’intervista a Sky Sport: “Nelandò via Beckham e si parlò di me in ottica Inter. Non avevo sentito nulla, anche se non iniziai al massimo la stagione seguente. Comunque riuscii a terminarla bene. David finì per andare via e fu probabilmente la volta in cuipiùa lasciare. Ma non ho mai voluto andarmene. Certo, ho sempre desiderato una nuova sfida ogni anno, ma facevo parte di una squadra per la quale amavo giocare. Come calciatore vuoi sempre una sfida e c’erano possibilità diverse all’inizio di ogni stagione, sia che si trattasse di difendere il campionato riconquistandolo, sia di vincere un paio di campionati di fila e voler continuare a ...