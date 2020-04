Ghirelli: «Situazione peggiore dopo che ci siamo fermati. Settembre? Discorso diverso» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C. Ecco le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb: «Ho fermato per primo il calcio il 21 febbraio e sarei impazzito se in una Situazione peggiore di allora mi mettessi a farlo ripartire. Se invece si parla di Settembre il Discorso è diverso. Come Serie C abbiamo una linea precisa e mi sono battuto fino all’ultima giornata del Girone C affinché non si giocasse senza pubblico perché per me senza tifosi il calcio non esiste». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ghirelli a tutto campo : la ripresa dei campionati - il taglio degli stipendi e la situazione in Serie C (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Lega Pro Francescoè intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C Il presidente della Lega Pro Francescoè intervenuto ai microfoni di tv7 Triveneta per parlare dell’eventuale ripresa della Serie C. Ecco le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb: «Ho fermato per primo il calcio il 21 febbraio e sarei impazzito se in unadi allora mi mettessi a farlo ripartire. Se invece si parla diil. Come Serie C abbiamo una linea precisa e mi sono battuto fino all’ultima giornata del Girone C affinché non si giocasse senza pubblico perché per me senza tifosi il calcio non esiste». Leggi su Calcionews24.com

