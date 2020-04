Gentiloni: “Mes è strumento utile, ogni Paese deciderà se usarlo” (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “Lo strumento delle linee di credito facilitate” del Mes “è utile e sta a ogni Paese decidere se questo strumento, che considero assolutamente utile, sarà utilizzato o no“. Lo ha dichiarato il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in un’intervista a France 24. “Non penso che la cosa giusta da fare sia trasformare questo in una discussione ideologica sulla Troika che qui non c’entra nulla“, ha precisato Gentiloni, sottolineando che si tratta di “linee di credito facilitate su cui ogni Paese deciderà”. Se l’Europa ha già mostrato di aver “adottato misure molto positive e che vanno nella giusta direzione contro la pandemia da Covid-19″, per Gentiloni è “molto importante che prosegua con un accordo du un fondo europeo di rilancio ... Leggi su quifinanza Eurogruppo - trovato accordo : palla ai leader. Nelle conclusioni c’è il Recovery Fund chiesto da Francia e Italia. Gualtieri : “Messi sul tavolo Eurobond - tolte condizionalità Mes”. Gentiloni : “Ue è solidarietà”

