Gattinoni: «L’Ospedale in Fiera a Milano? È come la Corazzata Potemkin per Fantozzi» (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ospedale nella Fiera di Milano? Dopo la bocciatura di Barbacetto incassa anche quella di Luciano Gattinoni, esperto mondiale di terapie intensive e rianimazioni. In un’intervista al Fatto Quotidiano, lo definisce «una cosa che fa ridere i polli». «Cosa ne penso dell’ospedale? Quel che pensava Fantozzi della Corazzata Potemkin… Quella struttura non è medicina, è politica. Le do un titolo: è la Fiera della medicina o la Fiera delle vanità?». Gattinoni motiva le sue parole numeri alla mano. «Tenga presente che per una terapia intensiva serve un infermiere ogni due letti. Da accordi sindacali in Italia per averli su 24 ore servono 7 infermieri ogni due letti (in altri Paesi si può scendere a 6,5 o a 6 ma non cambia molto): per un reparto con 100 posti fa 350 infermieri. I medici? Uno ogni 5 letti, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ospedale nelladi? Dopo la bocciatura di Barbacetto incassa anche quella di Luciano, esperto mondiale di terapie intensive e rianimazioni. In un’intervista al Fatto Quotidiano, lo definisce «una cosa che fa ridere i polli». «Cosa ne penso dell’ospedale? Quel che pensavadella… Quella struttura non è medicina, è politica. Le do un titolo: è ladella medicina o ladelle vanità?».motiva le sue parole numeri alla mano. «Tenga presente che per una terapia intensiva serve un infermiere ogni due letti. Da accordi sindacali in Italia per averli su 24 ore servono 7 infermieri ogni due letti (in altri Paesi si può scendere a 6,5 o a 6 ma non cambia molto): per un reparto con 100 posti fa 350 infermieri. I medici? Uno ogni 5 letti, ...

