Gallinari “Se Nba ripartira' avro' un po' di paura”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Quarantena a Oklahoma City dove le restrizioni sono minori rispetto alle altre citta', ma lui, Danilo, insieme alla fidanzata la vive “come se fossimo in Italia: usciamo solo per fare la spesa e basta”. In un'intervista rilasciata a “La Stampa”, il “Gallo” torna alla notte dell'11 marzo quando poco prima della sfida tra i suoi Thunder e Utah Jazz la Nba si fermo'. “Da li' e' cambiato tutto. E' stata una situazione strana: ci hanno portato nello spogliatoio senza spiegazioni e ci hanno fatto aspettare un bel po'. Li' ho capito che c'entrava il virus. Dopo ci hanno spiegato il perche' dello stop e misurato la febbre. Meno male che Gobert nei due giorni prima della partita, non era mai entrato in palestra. Il rischio del contagio c'e' stato. Ma la mossa di fermare tutto subito e' stata perfetta. Noi giocatori ...