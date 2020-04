Galli a TPI: “La Lombardia ha fallito. Riaprire le aziende? Rischioso, ancora un mese di stop” (Di venerdì 17 aprile 2020) “La Lombardia ha fallito, Riaprire le aziende? Rischioso, ancora un mese di stop”: intervista all’infettivologo Massimo Galli Professor Galli, lei ha recentemente parlato di un clamoroso fallimento della medicina territoriale in Lombardia. Che cosa intendeva dire? Questa è una domanda a cui è un po’ complicato rispondere, nel senso che non ti fai uno stuolo di amici. La Lombardia rispetto ad altre regioni, come ad esempio il Veneto, ha avuto un pessimo punto di partenza: ci siamo trovati ad avere un’epidemia molto vasta, molto estesa, rispetto alla quale certamente era difficile intervenire nel modo classico degli interventi epidemiologici. In altre parole, quando tu hai migliaia di casi tutti assieme diventa complicato andare a seguire casa per casa dove ha avuto origine il problema e di conseguenza tracciare le persone che sono state ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 aprile 2020) “Lahaleundi stop”: intervista all’infettivologo MassimoProfessor, lei ha recentemente parlato di un clamoroso fallimento della medicina territoriale in. Che cosa intendeva dire? Questa è una domanda a cui è un po’ complicato rispondere, nel senso che non ti fai uno stuolo di amici. Larispetto ad altre regioni, come ad esempio il Veneto, ha avuto un pessimo punto di partenza: ci siamo trovati ad avere un’epidemia molto vasta, molto estesa, rispetto alla quale certamente era difficile intervenire nel modo classico degli interventi epidemiologici. In altre parole, quando tu hai migliaia di casi tutti assieme diventa complicato andare a seguire casa per casa dove ha avuto origine il problema e di conseguenza tracciare le persone che sono state ...

