Fusaro | “Non vogliono che si torni alla normalità Il virus rafforza il potere e

Un nuovo attacco alla dittatura del politicamente corretto. Anzi del globalisticamente corretto. Diego Fusaro nell'ultimo dei suoi "lampi quotidiani" punta l'indice contro la vulgata della "sindrome della riapertura". Titolo esemplare dell'ultima puntata di Otto e mezzo. Il filosofo denuncia lo strapotere del circolo mediatico. E del "clero giornalistico" che seguono il globalisticamente corretto. Insomma forniscono le pezze d'appoggio all'ideologia dominante. Come sosteneva Marx. Le idee che risultano dominanti sono quelle delle classi dominanti. Il titolo surreale scelto Otto e mezzo la dice lunga. "Voler tornare alla normalità è una malattia", dice Fusaro nel video che corre sui social. "Vietato uscire dall'incubo che qualcuno vorrebbe sine die. Perché al ...

fusaro_marco : Quando si gestisce un team in remoto, è importante che tutti i membri siano sempre allineati sugli sviluppi dei pro… - robertosky2000 : Non si può non ascoltare questo interessantismo dialogo !!: ALESSANDRO MELUZZI e DIEGO FUSARO: Nel pericolo la sal… - paolo_solia : RT @ernluccar: @WRicciardi Populista è, nella neolingua globalista, chiunque difenda interessi che non siano quelli dell'élite dominante fi… - tizianoazzara : RT @byoblu: La tecnica non è mai neutra e le commissioni tecniche del governo lo dimostrano. Con Diego Fusaro su @byoblu #Byoblu24 https://… - ernluccar : @WRicciardi Populista è, nella neolingua globalista, chiunque difenda interessi che non siano quelli dell'élite dom… -

