Fuori al "Parco Verde" di Caivano con dosi di cocaina: 46enne arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto

I carabinieri della Tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente P.R., 46enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Nell'ambito dei servizi antidroga disposti dal C.do Provinciale i carabinieri hanno notato l'uomo – a bordo della sua auto – uscire dal "parco verde" e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, il 46enne nascondeva nelle proprie tasche 8 dosi di cocaina. La perquisizione è stata estesa presso l'abitazione di P.R.: nell'armadio della camera da letto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio

L'articolo Fuori al "Parco Verde" di Caivano con dosi di cocaina: 46enne arrestato proviene da Anteprima24.it.

