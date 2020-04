Fridays For Future pensa già al futuro con una lettera all’Italia. E gli scienziati la sottoscrivono – L’intervista (Di venerdì 17 aprile 2020) A una settimana dal global #DigitalStrike del 24 aprile, lo sciopero globale per il clima lanciato dall’attivista Greta Thunberg che a causa del Coronavirus si sposta dalla piazza alla rete, Fridays For Future Italia pubblica una lettera destinata all’Italia – e, nemmeno troppo implicitamente, a chi la governa. Il messaggio è chiaro: l’emergenza sanitaria è solo una delle due crisi in corso e l’unico modo per risolverle entrambe è ripartire da una radicale inversione di rotta da un punto di vista economico e produttivo. Mentre la questione ambientale è totalmente assente dal dibattito sulla Fase 2, c’è chi chiede di accantonare il Green New Deal per dedicare più risorse economiche a tamponare la crisi, o di abbassare le regole poste a tutela dell’ambiente. La lettera di Fridays For Future, ... Leggi su open.online Fridays For Future in piazza a Napoli nonostante il decreto

Aeroporto Firenze : soddisfatti i seguaci fiorentini di Greta - comunicato di Fridays For Future

Spostamento Terminal - Lap Asilo 31 e Fridays for future : “Solo speculazione edilizia” (Di venerdì 17 aprile 2020) A una settimana dal global #DigitalStrike del 24 aprile, lo sciopero globale per il clima lanciato dall’attivista Greta Thunberg che a causa del Coronavirus si sposta dalla piazza alla rete,ForItalia pubblica unadestinata all’Italia – e, nemmeno troppo implicitamente, a chi la governa. Il messaggio è chiaro: l’emergenza sanitaria è solo una delle due crisi in corso e l’unico modo per risolverle entrambe è ripartire da una radicale inversione di rotta da un punto di vista economico e produttivo. Mentre la questione ambientale è totalmente assente dal dibattito sulla Fase 2, c’è chi chiede di accantonare il Green New Deal per dedicare più risorse economiche a tamponare la crisi, o di abbassare le regole poste a tutela dell’ambiente. LadiFor, ...

KriMaP : RT @Ari_seme: Fridays For Future Torino ricorda Luis Sepulveda come attivista per i diritti delle popolazioni indigene del sud America e pe… - Ari_seme : Fridays For Future Torino ricorda Luis Sepulveda come attivista per i diritti delle popolazioni indigene del sud Am… - MondoAgricoltur : RT @rep_ambiente: Clima, Greta Thunberg in diretta con Fridays For Future Italia [aggiornamento delle 10:13] - firmani_marino : Jeremy Rifkin, cambiamento climatico genera pandemia; New Green Deal; dalla globalizzazione alla GLOBALocalizzazion… - Testament73 : RT @ayurbea: @queequeg1901 @fedlord93 È peggio Si sveglieranno 1 giorno a portare i figli ai corrispettivi dei Fridays for future e a fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Fridays For Fridays For Future pensa già al futuro con una lettera all’Italia. E gli scienziati la sottoscrivono – L’intervista Open Efficentamento energetico, Bene Comune: "Meglio tardi che mai"

Peraltro non è che l’amministrazione Seri abbia segnato un cambio di passo in materia ambientale, come ebbe a riconoscere lo stesso Sindaco nella lettera aperta indirizzata agli studenti del Fridays ...

Jane Fonda lancia la sua linea di tute da ginnastica

I ricavati delle vendite saranno devoluti a sostegno di 'Fire drill fridays' e 'One fair'.

Peraltro non è che l’amministrazione Seri abbia segnato un cambio di passo in materia ambientale, come ebbe a riconoscere lo stesso Sindaco nella lettera aperta indirizzata agli studenti del Fridays ...I ricavati delle vendite saranno devoluti a sostegno di 'Fire drill fridays' e 'One fair'.