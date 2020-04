Fridays for Future, lettera all’Italia: “Due crisi, una soluzione” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Cara Italia, ascolta questo silenzio“. Comincia così la lettera ‘Due crisi, una soluzione’ indirizzata dagli attivisti del movimento Fridays for Future Italia a tutti gli italiani, già sottoscritta da oltre 50 scienziati ed esperti. “La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo“, scrivono ricordando che “molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica. La continua distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali selvatici, portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto contatto con noi“. “Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante altre crisi, sanitarie, economiche o umanitarie, dovute al cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la lettera dei Fridays for Future : "Cara Italia - ascoltaci - la soluzione è nell'ambiente"

Fridays For Future pensa già al futuro con una lettera all’Italia. E gli scienziati la sottoscrivono – L’intervista

Fridays For Future in piazza a Napoli nonostante il decreto (Di venerdì 17 aprile 2020) “Cara Italia, ascolta questo silenzio“. Comincia così la‘Due, una soluzione’ indirizzata dagli attivisti del movimentoforItalia a tutti gli italiani, già sottoscritta da oltre 50 scienziati ed esperti. “La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo“, scrivono ricordando che “molti studi sostengono che questasia connessa all’emergenza ecologica. La continua distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali selvatici, portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto contatto con noi“. “Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante altre, sanitarie, economiche o umanitarie, dovute al cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre ...

CaressaGiovanni : «Cara Italia, ascolta questo silenzio». Lettera aperta dei Fridays for future - Open_gol : «L’emergenza sanitaria è solo una delle due crisi in corso. Per risolverle entrambe bisogna ripartire dalla convers… - kiki_viola8 : Coronavirus, la lettera dei Fridays for Future: 'Cara Italia, ascoltaci, la soluzione è nell'ambien… - aderenzis1 : Coronavirus, la lettera dei Fridays for Future: 'Cara Italia, ascoltaci, la soluzione è nell'ambien… - PatimoStefano : Clima: Fridays for Future, ‘due crisi, una soluzione, transizione ecologica’ -